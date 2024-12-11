مزايا استخدام كبسولة تحت الجلد لمنع الحمل وما هي أعراضها الجانبية؟

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان عن مزايا استخدام وسيلة منع الحمل كبسولات تحت الجلد وهي من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التي يتم تشجيع السيدات على استخدامها.

مزايا استخدام كبسولة تحت الجلد

وأوضح أن كبسولة تحت الجلد تركب تحت الذراع لا تشعر بها السيدة تعطي حماية ٣ سنوات من الحمل إلا أن الكبسولة تسبب أعراضًا جانبية منها اضطراب في الدورة الشهرية، مؤكدًا أنه لا يوجد قلق منها وهي مناسبة للسيدات التي لا تتعرض للإصابة بالالتهابات كثيرًا.

هرمون البروجيسترون

وأشار أستاذ أمراض النساء أن الكبسولة تصدر نوعًا هرمون البروجيسترون.

كشفت وزارة الصحة عن توفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا داخل الوحدات الصحية ومن أنواع وسائل تنظيم الأسرة.

كبسولة تحت الجلد

حبوب طوارئ

لولب نحاسي ولولب هرموني

واقي ذكري

أقراص موضعية

حبوب أحادية وحبوب مركبة

حقن أحادية وحقن مركبة.

وتنتشر الكثير من الشائعات حول وسائل منع الحمل؛ ما يسبب الخوف والقلق لدى السيدات من استخدام وسائل منع الحمل.

أهم الشائعات حول تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل

وكشفت وزارة الصحة من خلال حملة “حقك تنظمي” عن أهم الشائعات حول تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل.

وتستعرض “فيتو” أهم هذه الشائعات في أسئلة وأجوبة:



1.هل حبوب منع الحمل تسبب العقم؟

خطأ

وتعتبر حبوب منع الحمل آمنة وفعالة في منع الحمل مؤقتًا، ولا تؤثر على قدرة السيدة على الإنجاب في المستقبل.

2. هل اللولب يسبب السرطان؟

لا أساس لهذا الادعاء ولا تزيد اللوالب من خطر الإصابة بسرطان الرحم أو المبيضين.

3. هل وسائل منع الحمل تفقد الرغبة الجنسية؟

غير صحيح، ولا تؤثر وسائل منع الحمل الحديثة على الرغبة الجنسية لدى النساء.

4. هل وسائل منع الحمل تسبب زيادة الوزن؟

قد تلاحظ بعض النساء زيادة طفيفة في الوزن عند استخدام بعض أنواع حبوب منع الحمل، ولكنها زيادة طفيفة لا تتعدى ٢:٣ كيلو على مدار العام.

5. هل يمكن استخدام حبوب منع الحمل الطارئة بدلًا من وسائل منع الحمل العادية؟

غير صحيح

يجب استخدام حبوب منع الحمل الطارئة في حالات الطوارئ فقط، ولا يمكن استخدامها باستمرار.

وتوفر وزارة الصحة من خلال قطاع تنظيم الأسرة اللولب مجانًا للسيدات داخل مكاتب الصحة تشجيعًا لهن على استخدام وسيلة منع حمل.

أنواع اللولب

ويوجد نوعان من اللولب، وهما: اللولب النحاسي، واللولب الهرموني، وأوضحت وزارة الصحة من خلال حملة حقك تنظمي الفرق بين كليهما:

اللولب النحاسي:

- يتكون من البلاستيك والنحاس، ولا يحتوي على أي هرمون.

- يجعل بيئة الرحم غير مناسبة لحدوث الحمل

- يستمر مفعوله إلى ١٢ سنة

- ⁠يتم تركيبه من اليوم ١ إلى يوم ١٢ من الدورة الشهرية

- ⁠يتم تركيبه أثناء الولادة القيصرية

- ⁠توفره الصحة مجانًا



اللولب الهرموني:

- يحتوي على هرمون البروجسترون لمنع الحمل ومنع التبويض.

- يخفف كمية الدم الدورة الشهرية.

- ⁠مناسب للسيدات اللاتي لا يستطعن تركيب اللولب النحاسي بسبب الأنيميا.

- يستمر مفعوله إلى ٥ سنوات.

- ⁠مجانًا.

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