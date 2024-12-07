السبت 07 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وكيل الأزهر عن المسابقة العالمية للقرآن: تقيم الحجة على كل فكر منحرف

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

 قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن المولى عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه لا يشبع منه العلماء ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية ٣١ للقرآن الكريم

 وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ المسابقة العالمية ٣١ للقرآن الكريم، السبت، بمركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القرآن الكريم وضع الحلول الناجعة لواقعنا المعاصر، وأحد الأسباب القوية في تحقيق وحدة الأمة "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وحذرنا من التشتت والفرقة. 

وكيل الأزهر عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم: تقيم الحجة على كل فكر منحرف

وأشار إلى أن البعض يصر على الفرقة والخلاف، والمسابقة تحيي آداب وأخلاق القرآن، وتقيم الحجة على كل فكر منحرف، والعالم يعاني من لوثة عقيدة وأخلاقية، ومن هنا تتأكد الحاجة إلى وحي السماء والتي يضمن للجميع حياة سعيدة. 

وتابع الضويني: "نسأل المولى عز وجل أن يقر أعيننا بتحقيق النصر للفلسطينيين”. 

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