باريس تحقق في اختفاء ثنائي الكونغو الديمقراطية بعد دورة الألعاب البارالمبية

كشفت تقارير صحفية أن النيابة العامة في ضاحية بوبيني بالعاصمة الفرنسية باريس، قالت إن السلطات تحقق في اختفاء اثنين من الرياضيين من الكونغو الديمقراطية وذلك على هامش مشاركتهما في منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي اختتمت مؤخرًا في باريس.

وفتح الادعاء العام التحقيق في السابع من سبتمبر الجاري، وذلك بعدما أبلغ مسؤولون في البعثة عن اختفاء كلا الرياضيين قبل يومين.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن ميريل نجانجا، لاعبة دفع الجلة، وإيمانويل جراس موامباكو، العداء المصاب بإعاقة بصرية وكان معه مرشد، قد اختفيا يوم الخامس من سبتمبر الجاري، مع شخص ثالث.

واختفتْ حقائب الرياضيين المذكورين لكن جوازات سفرهما ما زالت موجودة مع بعثة الكونغو الديمقراطية.

ولم تحقق نجانجا، التي كانت تنافس في مسابقات رمي الرمح ودفع الجلة، أي نجاحات، فيما كان موامباكو ضمن حاملي أعلام بلادهم في حفل افتتاح الدورة البارالمبية.