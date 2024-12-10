القابضة للمياه توقع مذكرة تفاهم مع العربية اليابانية للأغشية

وقع اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مذكرة تفاهم مع ممثل الشركة العربية اليابانية للأغشية، لتعزيز التعاون في مجال تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات العالمية، في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتكنولوجيا تدوير ومعالجة المخلفات (IWWI).

توقيع مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، واستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية فى صناعة الأغشية فى مجال تحلية مياه البحر، في خطوة أولى نحو توسيع التعاون بين الجانبين حال نجاح التحقق من النتائج.

ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه بمصر، بما يواكب التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه وارتفاع الطلب على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تواجه شحًا مائيًا، وتعكس الاتفاقية التزام الطرفين بدعم التنمية المستدامة من خلال توفير حلول مبتكرة لإدارة المياه بكفاءة وفعالية.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كوجهة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وإدارة الموارد المائية، وتمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال المياه.

القاهرة تحتضن المؤتمر الإقليمي لتحلية المياه في دورته الثالثة عشرة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الإقليمي لتحلية المياه بالقاهرة، وأكد الدكتور زهير السراج رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية، سعادته الدائمة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، واهتمام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح السراج أن المؤتمر يسعى لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال تحلية المياه، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص، بهدف خفض تكاليف التحلية وتحقيق استدامة طويلة الأجل. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

واضاف ان المؤتمر يعد منصة إقليمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لبحث حلول مبتكرة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد الأكثر تأثرًا بندرة المياه. وتركز فعاليات المؤتمر على مناقشة آليات تطوير تقنيات تحلية المياه وتوطينها، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمواجهة تحديات نقص الموارد المائية في المنطقة.



واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيون لإنجاح المؤتمر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للعام المالى الحالى 2024/2025، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، بدراسة المشروعات والاحتياجات المتعلقة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى المخدومة على مستوى الجمهورية.

كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع مجموعة من المعايير والضوابط الفنية المدروسة فيما يتعلق بخطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تستهدف تلك المشروعات تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى المخدومة سابقًا.

تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

كما تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

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