جولة التعادلات للأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفدرالية.. الأهلي وبيراميدز على القمة.. واشتعال المنافسة بمجموعة الزمالك

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، أسدل الستار علي منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية موسم 2024-2025 بمشاركة الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

ويشارك الأهلي وبيراميدز كممثلين للكرة المصرية في المسابقة القارية الأكبر دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية.



وتعادل الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلا أنهما لا يزالان يتربعان على عرش ترتيب مجموعتهما بدوري الأبطال.

وتعادل الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي سلبيًّا، خارج ملعبه ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط محتلًا صدارة المجموعة الثالثة ، فيما فاز شباب بلوزداد الجزائري على ستاد أبيدجان بهدف دون رد بالمجموعة ذاتها.

كما تعادل نادي بيراميدز مع دجوليبا المالي سلبيًّا خارج ملعبه ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع الترجي التونسي في النقاط والأهداف في صدارة المجموعة الرابعة بعدما تعادل الترجي وساجرادا سلبيًّا بالجولة ذاتها.





ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية



المجموعة الأولى



1- الهلال السوداني- برصيد 6 نقاط.

2- مولودية الجزائر الجزائري- برصيد 4 نقاط.

3- مازيمبي الكونغولي- برصيد نقطة واحدة.

4- يانج أفريكانز التنزاني- بدون نقاط.

المجموعة الثانية



1- الجيش الملكي المغربي - 4 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي – نقطتين.

3- مانيما الكونغولي - نقطتين.

4- الرجاء المغربي - نقطة.

المجموعة الثالثة



1- الأهلي - 4 نقاط.

2- أورلاندو - 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد - 3 نقاط.

4- استاد أبيدجان - بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

2- الترجي برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

الكونفدرالية الأفريقية

وأسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي شهدت لقائي الزمالك وإنيمبا، والمصري ضد بلاك بولز خارج الأرض.

ويتواجد الزمالك بالمجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، رفقة المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

وتعادل الزمالك مع إنيمبا، على ملعب الأخير، بهدفين لكل فريق بعدما فرط الزمالك في الفوز بعد تقدمه بهدفين، وفي المجموعة ذاتها تعادل المصري مع بلاك بولز بهدف لمثله، على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو بعدما فشل المصري في الحفاظ علي تقدمه هو الآخر.

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية



المجموعة الأولى



1- شباب قسنطينة 6 نقاط

2- سيمبا 3 نقاط

3- أونزي برافوس 3 نقاط

4- الصفاقسي 0 نقاط

المجموعة الثانية



1- نهضة بركان 6 نقاط

2- الملعب المالي 4 نقاط

3- لوندا سول نقطة واحدة

4- ستيلينبوش 0 نقاط

المجموعة الثالثة



1- اتحاد العاصمة 4 نقاط

2- أسيك ميموزا 4 نقاط

3- دياراف نقطة واحدة

4- أورابا يونايتد نقطة واحدة

المجموعة الرابعة



1- الزمالك 4 نقاط

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة واحدة

4- بلاك بولز نقطة واحدة

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