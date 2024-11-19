الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة

قناة القاهرة والناس؛
قناة القاهرة والناس؛ فيتو

أعلنت  قناة القاهرة والناس عن كامل حقها في ملاحقة أي فرد أو مؤسسة تُقحم أو تزج باسم القناة في القضية المنظورة حاليًا حول حبس يوتيوبر وإعلامية شهيرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية تعاطي مخدرات.

وأكدت “القاهرة والناس” في بيان لها أن القناة لا ترتبط من قريب أو بعيد بأطراف هذه القضية، كما تقدمت بجزيل الشكر لكافة القيادات الإعلامية، ونقابة الإعلاميين التي تفهمت الأمر بعد فحص دقيق وشامل، وتبيّن سلامة الموقف القانوني والإداري لشبكة قنوات القاهرة والناس.

نقابة الإعلاميين 

وشددت  القناة على أنها ستلاحق الزاجين باسم القناة في قضية المذيعة المتهمة.

 

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