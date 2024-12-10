إزالة 55 حالة إشغال وتحرير 26 محضرا بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، أسفرت عن تحرير 8 محاضر إشغال و38 إزالة فورية و11 حالة ضبط ورفع كافة التعديات المخالفة بشوارع المدينة لتسهيل الحركة المرورية وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات لمجابهة كافة أشكال التعديات ورفع الإشغالات وضبط الشارع بكافة مراكز ومدن المحافظة والتصدي بكل حزم لتلك المخالفات تحقيقا للصالح العام.



الحفاظ على المظهر الحضاري بالمنوفية

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة مكبرة، أسفرت عن تحرير ٧ محاضر وإزالة فورية لـ ١٧ حالة إشغال بقريتي زاوية الناعورة ونادر، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذا للقانون وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

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