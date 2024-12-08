مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين منذ قليل في حادث انقلاب تروسيكل أمام مبنى جامعة الوادي الجديد بطريق الخارجة أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد انقلاب تروسيكل بالكيلو 10 بطريق الخارجة أسيوط أمام جامعة الوادى الجديد ونتج عن الحادث مصرع حسن نصار 65 عامًا وإصابة 2 آخرين هم عبد العاطي فهيم 60 عامًا، ندى عبد العاطى فهيم 16 عامًا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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