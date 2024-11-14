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حوادث

طلب منها عدم تعاطي المخدرات فهددته، حبس عاطل بتهمة قتل مشردة بالأميرية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت  نيابة الأميرية بحبس عاطل متهم بقتل صديقته أثناء نومها في الشارع بسبب رفضه تعاطيها المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيق. 


وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى تعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.


وقال المتهم إنه بيت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.


البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.


وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

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نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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