تأجيل محاكمة المتهمين في خلية المرج الإرهابية لـ 6 يناير المقبل

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة المتهمين في «خلية المرج الإرهابية»، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 6 يناير المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أنه "بتاريخ 13 نوفمبر 2014 بدائرة قسم المرج بمحافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين".



كما أسند للمتهمين: “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها”.