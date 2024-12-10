حالة من الحزن بالغربية إثر وفاة شخصين من أبناء عمومة بحادث انهيار عقار العباسية

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية شبرا بلولة، التابعة لدائرة مركز السنطة في محافظة الغربية، إثر نبأ وفاة 2 من أبناء العمومة في حادث انهيار عقار العباسية، الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأكد الأهالي أن الشقيقين المتوفيين كانا من خيرة الشباب في القرية في محافظة الغربية، حيث كانا يتمتعان بسمعة طيبة وحسن الخلق وتسبب خبر، وفاتهما في صدمة كبيرة بين أهالي القرية، الذين عبروا عن أسفهم لفقدان هذين الشابين الطيبين.

تشييع جثمان الشقيقين بعد الانتهاء من الإجراءات

وفيما يتعلق بإجراءات الجنازة، أفاد المصدر أنه من المقرر تشييع جثمان الشقيقين بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك انتداب الطب الشرعي لتحديد الصفة التشريحية للجثتين وبيان أسباب وظروف الحادث ودفنهما بمقابر أسرتهم بـ محافظة الغربية.

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