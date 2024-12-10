الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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تحرير 12 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بالغربية

تحرير ١٢ محضر نقص
تحرير ١٢ محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بالغربية

 شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم. 

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وأشار محافظ الغربية إلى التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مؤكدا أن المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لأداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين  وتمكنت من تحرير ١٢ محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية بتحرير عدد من المحاضر لمخابز قرية سندسيس نقص وزن 19 جراما، نقص وزن 9 جرامات،محضرين لعدم وجود لوحة تشغيل.

كما تمكنت مديرية الصحة بـ محافظة الغربية أربع محاضر عدم حمل شهادة صحية وأربعة محاضر نقص اشتراطات صحية وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير عدد ٤ محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.

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