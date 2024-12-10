الدرس السوري الكبير!

سيناريو دول الجوار المنكوبة تكرر للأسف في سوريا لكن بشخوص وأحداث مغايرة تعددت الأسباب لكن النهاية واحدة، سقط النظام، وإختفي الجيش، وترك البلد يواجه المجهول.. والسؤال: من أدخل كل هؤلاء الإرهابيين إلي سوريا؟!

طبعا بشار هو من فعل ذلك بعناده وأوهامه أن إيران وحزب الله سوف يوفرون له الحماية إلى ما شاء الله، لكنهم خذلوه وانقلبوا عليه وتخلوا عنه، ولم تنقذه روسيا ولا غيرها.. لنصل إلى نتيجة مهمة مفادها أن الشعب وحده هو فقط من يحمي أرضه وقيادته.



اليوم وبكل أسف ذهبت سوريا إلى المجهول.. ودخلت نفقا مظلما لا يعلم إلا الله وحده كيف ومتى ستخرج منه، بعد أن وقعت في قبضة مطامع قوى خارجية لا يهمها إلا نهش سوريا واستنزافها وسرقة ما تبقى من خيراتها..

وها هي إسرائيل أكثر المستفيدين مما حدث، ألغت ما كان بينها وبين دمشق من اتفاقيات وتوغلت في الأراضي السورية بزعم خلق منطقة عازلة.. أما تركيا وروسيا وأمريكا وإيران والمليشيات التى زحفت نحو دمشق فالكل يهمه ماذا سيأخذ من الكعكة.. أما وحدة التراب والسيادة فلم يعد لهما محل من الإعراب!



الأسوأ لم يحدث بعد، وليس هذا تشاؤما بقدر ما هو واقع ينتظر الانفجار بعد تنصيب ترامب رسميا في البيت الأبيض، وهو لا يخفي انحيازه السافر لإسرائيل التي يراها دولة بلا عمق استراتيجي، ومن أين سيأتيها هذا العمق إلا عبر قضم أجزاء من أراضي جيرانها المساكين الذين جلسوا في مقاعد المتفرجين.. ماذا سيفعل ترامب.. وماذا ينتظر العرب الحلقة الأضعف في معادلة القوة بالمنطقة؟ الله يعلم العواقب والمآلات!



أما ما جرى من انهيار للجيش السوري وانسحابه وتسريحه فى لحظات فستبقى الاحتمالات مفتوحة، لكن المؤكد أن بشار الأسد تسبب في ضياع سوريا وتمزيق أوصالها وتسليمها على طبق من فضة للذئاب المتربصة، ليبقى الدرس الكبير الذي ينبغى ألا يغيب.. الشعوب هى من تحمي وهي من تضحي باراواحها فداء لوطنها..

لأن الشعوب باختصار هي صاحبة المصلحة الحقيقية في بقاء الوطن، فلا وطن لها غيره، ومن لا يملك سوي بيت واحد يستحيل أن يفرط فيه إلا أن يسلم روحه لبارئها قبل التفريط في حبة رمل واحدة منه.. الدرس السورى قاس ومؤلم لكنه جرس إنذار أخير!

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