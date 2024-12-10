شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انهيار عقار الوايلي (صور وفيديو)

كشف شاهد عيان من منطقة الوايلي بالقاهرة، تفاصيلا جديدة عن انهيار عقار مكون من 5 طوابق وأدى إلى مصرع 8 أشخاص من قاطنيه.

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انهيار عقار الوايلي المنكوب

وأوضح شاهد عيان أن العقار قديم، وبدأت بعض الشروخ في الظهور في حوالي الساعة الرابعة فجرا، ثم تزايدت تلك الشروخ بسرعة كبيرة، حتى انهار خلال نصف ساعة فقط أي فى حوالى الرابعة والنصف فجرا.

وأضاف الشاهد أن السرعة التى انهار بها العقار لم تعطِ الفرصة للسكان من المغادرة فى الوقت المناسب، وهو ما تسبب فى زيادة أعداد الضحايا.



وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال 8 جثث من أسفل الأنقاض و6 مصابين جراء العقار المكنوب، فيما مازال البحث جار عن شخص آخر مفقود ضمن سكان العقار.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى على قطعة أرض من عام 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم، وهو من العقارات القديمة بالمنطقة وحدثت تشققات ثم انهيار كامل للعقار على قاطنيه ويتم استكمال عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

وتتمركز 6 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار بمنطقة العباسية لنقل أى أشخاص يتم العثور عليهم من أسفل ركام العقار المنهار إلى المستشفى فى لحظات مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة،صرف تعويضات وإعانات عاجلة للمتضررين من عقار الوايلى المنكوب .

وتقوم الأجهزة الأمنية، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلى المنكوب من السكان كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم.

كما كلف إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين فى انهيار عقار الوايلى المنكوب إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف.

ضحايا عقار الوايلى المنهار

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

ويتابع محافظ القاهرة واللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـشارع العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

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