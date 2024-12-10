تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (سيدة - مقيمه بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش) مخبأة داخل لحوم مجمدة.

بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط سيدة بحوزتها مواد مخدرة بمطار القاهرة الجوى



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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