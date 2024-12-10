انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني (صور)

انطلقت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني “الفائزون”، اليوم الثلاثاء، وذلك بمسجد الرحمن الكائن بنطاق حي الزهور، بالتزامن مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، حيث تقام المسابقة تحت رعايته، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

أجواء روحانية خلال فعاليات المسابقة

شهد المسجد أجواء روحانية خلال اختبار المتسابقين في فرع حفظ القرآن الكريم للأطفال، والذين بلغ عددهم 109 متسابقين من الحافظين والحافظات، وتم تجهيز أماكن لانتظار المتسابقين ومراجعة القرآن قبل الاختبار، كما تم توفير أجواء هادئة للاختبار لضمان حصول على متسابق على حقه كاملا.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

حرصت اللجنة العليا للمسابقة على تقسيم المتسابقين علي لجنتين يرأس كل منهما علماء الأزهر الشريف، وذلك لسرعة الانتهاء من الاختبارات، حرصا من اللجنة علي المتسابقين، خاصة وأن هناك من جاء من صعيد مصر ومدن تبعد مئات الكيلو مترات عن بورسعيد.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

مسابقة القرآن الكريم والالتهاب الديني

قضى المتسابقون أوقاتهم في رحاب القرآن الكريم بين المراجعة والقراءة أمام اللجنة، وحرص أهالي المنطقة علي الترحيب بالمتسابقين وحضور المسابقة والاستماع إلي الأصوات الحسنة في قراءة القرآن، ومن المقرر أن يجري المتسابقون وأسرهم جولات حرة بالمحافظة والأسواق للتسوق والشراء، قبل مغادرتهم إلي محافظاتهم في نهاية اليوم.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو



تعمل اللجنة المشكلة من 4 من أساتذة الأزهر الشريف على تقييم المتسابقين، وذلك من خلال أكثر من سؤال بالمصحف الشريف، لتقييم حفظ المتقدم للقرآن، بجانب حرص اللجنة على تقييم الأداء والتجويد والمخارج، وغيرها من الأمور التي تضمن اختيار أفضل المتقدمين للتأهل للمسابقة الدولية، وتمثيل مصر بين دول العالم.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ورئاسة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي، وتحمل في دورتها الثامنة أسم الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وتقام المسابقة الدولية في شهر يناير من العام القادم.

مسابقة القرآن الكريم، فيتو

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