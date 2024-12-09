الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 متسابقين يتنافسون على جوائز الفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فيتو

 شهدت فعاليات الفرع الرابع من المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم تنافس عشرة متسابقين مميزين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مبدعين في تقديم قراءتهم للقرآن الكريم، إذ يتطلب هذا الفرع حفظ القرآن الكريم كاملًا (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ومعرفة وجوه إعرابه، ما يؤكد حرصهم الكبير على حفظ كتاب الله الكريم ومعرفة أسراره وفهم معانيه.

 

فعاليات الفرع الرابع من المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم 

 وحضر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اختبارات هذا الفرع، حيث حرص على تفقد لجنة التحكيم ومتابعة سير العمل عن قرب، مشيدًا بمستوى المتسابقين، مثنيًا على تفوقهم وروح التحدي لديهم، موجهًا لهم كلمات تشجيعية يحثهم فيها على الاستمرار في استذكار القرآن الكريم والتعمق في فهم معانيه، مؤكدًا أن الالتزام بالقرآن الكريم هو سبيل النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة.

 

وزير الأوقاف عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم: منصة عالمية تعزز قيم الإسلام السمحة وتنشر رسالة القرآن 

وأشاد الوزير بأعضاء لجنة التحكيم، معبرًا عن اعتزازه بنزاهتهم وحيادهم، وأثنى على شفافية المسابقة التي تُبث فعالياتها مباشرة عبر صفحات وزارة الأوقاف المصرية، ما يؤكد التزام الوزارة بالوضوح والمصداقية في كل خطواتها. كما عبّر الوزير عن فخره بمستوى التنظيم المتميز للمسابقة، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد منافسة، بل هي منصة عالمية تعزز قيم الإسلام السمحة وتنشر رسالة القرآن في أرجاء المعمورة. كما وجه وزير الأوقاف الشكر لكل القائمين على تنظيم المسابقة، مؤكدًا أن النجاح الذي تشهده المسابقة هو ثمرة جهود متواصلة من فرق عمل مخلصة.

ويتنافس المتسابقون العشرة على جوائز قيمة لهذا الفرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى ٦٠٠ ألف جنيه، والجائزة الثانية ٤٠٠ ألف جنيه، ما يبرز اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والإبداع.

وتواصل المسابقة العالمية للقرآن الكريم فعالياتها وسط أجواء مفعمة بالروحانية والتميز، إذ تبرز مصر من خلال هذه المنافسة، كمنارة علمية ودينية تجمع صفوة الحفظة والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر الدكتور اسامة الازهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف حفظ القران الكريم وزير الأوقاف ورش عن نافع المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

وزير الأوقاف الجيبوتي: شعبنا محبُّ للأزهر وشيخه

وزير الأوقاف يتفق مع نظيره الجيبوتي على تكثيف اللقاءات والزيارات

الأوقاف تعقد 47 مجلس فقه تحت عنوان: الحقوق المتعلّقة بالأسرة (صور)

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

تفاجأ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

مفاجآت في قائمة الأهلي لمباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

ساويرس: من يحارب السوق السوداء دائما يفشل

الكرملين: قرار منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء صدر من بوتين شخصيا

ساويرس يكشف مستقبل الذهب عالميًّا في ظل الاضطرابات الدولية (فيديو)

منوعات

المزيد

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية