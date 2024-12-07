الأحمدان حلمي ومكي.. معلهش يا زهر!

لا شك أن الفنانين الأحمدين حلمي ومكي، يتمتع كل منهما بموهبة كبيرة في مجال الكوميديا، وأنهما من أفضل نجوم الكوميديا في السنوات الـ 15 الأخيرة، وأن لكل منهما تاريخا جيدا من النجاحات لا يمكن إنكاره، أحمد حلمي على مستوى السينما التي هي ملعبه المفضل دائما مع قليل من المسرح مؤخرا، وأحمد مكي بالتليفزيون بالدرجة الأولى مع بعض من الأفلام السينمائية.



ولكن يبدو أن تلك النجاحات السريعة والمتتالية التي حققها كلاهما قد أدارت رأسيهما وأصابتهما بالزهو والثقة الزائدة التي تصل إلى حد الغرور! ومن ثم وصلا إلى مرحلة استسهال النجاح دون التعب في البحث عن الجديد والمختلف لتقديمه كما تعودا من قبل!

ولهذا جاءت معظم أعمالهما في السنوات الأخيرة أقل بكثير من سابقيها على المستويين الفني والجماهيري! فلم يعودا الاختيار الأول لدى أغلب الجماهير في مجال الكوميديا ولا لدى المنتجين والموزعين أيضًا! ولهذا أنصح كلا منهما بضرورة الإسراع بالوقوف مع النفس وقفة صراحة ومكاشفة لإعادة الحسابات والعودة مرة أخرى إلى سكة التألق والإبداع قبل فوات الأوان!

واحد تاني

منذ بداياته السينمائية الأولى في أواخر التسعينيات بفيلمي عبود على الحدود والناظر مع الراحل علاء ولي الدين، وهو يبشر بلون كوميدي مختلف، ومن ثم لم يكن مستغربًا أن يحقق النجاح في أولى بطولاته المطلقة بفيلم ميدو مشاكل عام 2003 مع المطربة شيرين وإخراج الراحل محمد النجار وإنتاج مجدي الهواري..

الذي كان أول من استشرف موهبته وآمن بها، منذ أن دفع به مع علاء ولي الدين ثم كبطولة مشتركة مع محمد سعد بفيلم 55 إسعاف باكورة إخراج الهواري..

وتوالت بعد ذلك أفلام أحمد حلمي بشكل نجاح تصاعدي من الناحيتين الفنية والجماهيرية كإيرادات، بدايةً من زكي شان وبلغت الذروة بـ ظرف طارق ثم مطب صناعي وثلاثتهم مع المخرج المتميز في الكوميديا وائل إحسان، واستمر مسلسل النجاح في جعلوني مجرمًا للمخرج عمرو عرفة وازداد التألق بفيلم كده رضا إخراج أحمد نادر جلال..

وبلغ أحمد حلمي أفضل حالاته كممثل بعيدا عن الكوميديا في أسف على الإزعاج للمخرج خالد مرعي، فـ 1000 مبروك لأحمد جلال، ثم يأتي أحسن وأهم أفلامه عسل إسود مع خالد مرعي أيضا وبعده فيلمه الجميل كذلك إكس لارج للمخرج الكبير شريف عرفة عام 2011..

وأرى أن أحمد حلمي لم يقدم فيلما جيدا من الناحية الفنية بعد هذا الفيلم أي منذ 13 عاما، حيث وصل إلى مرحلة التشبع بالنجاحات وهي مرحلة طبيعية يمر بها كل نجم، ولكن الشاطر من يتجاوزها سريعًا وهو ما لم يحدث مع حلمي حتى الآن!

فجاءت أفلامه التالية تجارب سينمائية متسرعة وغير مدروسة، حاول فيها أن يمزجها بالفنتازيا دون إتقان أو منطق، فلم تلق نفس النجاحات السابقة! وهي على جثتي، صنع في مصر، لف ودوران، خيال مأتة، وأخيرًا واحد تاني قبل أكثر من عامين..

ومن ساعتها لم يعد للسينما وصادفه سوء حظ وسوء تقدير عندما تعرض لحملة ضارية عبر السوشيال ميديا بسبب فيلم النونو، حيث تم اعتباره مسيئا للمصريين ولمصر ولفنانيها والذي كان مزمع من قبل هيئة الترفيه السعودية، وهو عن نصاب مصري ينصب على الحجاج والمعتمرين بالسعودية قبل أن تتراجع الهيئة وتقرر إلغاء الفيلم!

الغاوي

هو متعدد المواهب.. مخرج ومؤلف ومغني راب ومنتج وممثل، حقق نجاحات جيدة في كل هذه المجالات، فبداية الفنان أحمد مكي كانت مع الإخراج من خلال بعض الأفلام القصيرة ثم بفيلم الحاسة السابعة لأحمد الفيشاوي، قبل أن يتجه إلى التمثيل ببعض المسلسلات والأفلام مثل.. تامر وشوقية، ليلة البيبي دول، مرجان أحمد مرجان..

إلى أن أعلن عن نفسه كنجم كوميدي قادم بفيلمه الأول H دبور عام 2008، وأتبعه في العام التالي بفيلمه الأكثر نجاحًا فنيًا وجماهيريا طير انت مع شريكة نجاحاته بعد ذلك دنيا سمير غانم ومخرجه المفضل أحمد الجندي..

ثم تلاه فيلم حصد النجاح أيضًا وأكد نجوميته الكبيرة في مجال الكوميديا وهو لا تراجع ولا استسلام، وعزز هذه النجاحات وزادها لكن في التليفزيون بمسلسل الكبير أوي الذي حققت أجزاؤه الأولى نجاحًا مدويًا لم يتحقق لممثل كوميدي في التلفزيون منذ سنوات طويلة.

ولكن كما حدث مع أحمد حلمي لم يستمر أحمد مكي في إدراك النجاح المعتاد مع فيلميه التاليين.. سيما علي بابا وسمير أبو النيل 2013، ونفس الحال في التليفزيون حيث أخذ مسلسل الكبير أوي في التراجع والترهل في جزأيه الرابع والخامس بفعل لجوء مكي إلى الاستسهال وإعادة تقديم وتقليد مشاهد من أفلام عادل إمام بشكل فج وساذج!

وزاد من أزمته فشل مسلسله التالي خلصانة بشياكة! قبل أن تبعده عن الفن لمدة 5 سنوات كاملة أزمة صحية قوية، ثم يعود لمسلسله الأثير الكبير أوي ويدرك النجاح مرة أخرى بدون رفيقة نجاحه دنيا سمير غانم والتي ما زال يفتقدها بشدة! ورغم عدم وجود أفكار جديدة ومبتكرة للمسلسل واعتماده على الارتجال والنكات أصر مكي على تقديم جزأين آخرين منه 7، 8 لم يحالفهما الحظ وتعرضا لانتقادات شديدة من الجمهور والنقاد!



وأعتقد أنه قد يكون استوعب الدرس أخيرًا عندما أعلن عن توقفه عن مسلسل الكبير أوي وقرر المشاركة بموسم رمضان المقبل بمسلسل الغاوي، دراما شعبية اجتماعية لا تخلو من الكوميديا تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل وتشاركه التونسية عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل.

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