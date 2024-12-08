مستشار وزير التموين: توقعات بتخطي الذهب 3 آلاف دولار في الربع الأول من 2025

أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق الذهب يشهد تطورات مهمة مع اقتراب نهاية عام 2024.

وأوضح أن الأسعار العالمية للذهب من المتوقع أن تتجاوز 3000 دولار للأوقية خلال الربع الأول من العام المقبل، في ظل ارتفاع الطلب واستمرار دور الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

وأشار فرج إلى أن المصريين يتمتعون بتاريخ طويل في الإقبال على الذهب، حيث يشهد السوق المحلي تداول ما يقارب 70 طنًا سنويًّا، منها 15 إلى 20 طنًّا من السبائك والجنيهات الذهبية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا ومحليًّا، والتي وصلت إلى حوالي 4,000 جنيه للجرام، لم يؤثر على مكانته كخيار استثماري مفضل.

وحذر فرج المواطنين من عمليات الغش في الذهب، مشددًا على ضرورة شراء المشغولات الذهبية من أماكن معتمدة والحصول على فواتير رسمية تتضمن جميع التفاصيل لضمان الجودة والمصدر.

وفي سياق آخر، أعلن فرج عن انطلاق معرض الذهب الدولي الجديد قريبًا، الذي سيقام تحت رعاية الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة المنتجات الذهبية المصرية من خلال استضافة عدد كبير من العارضين من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المعرض سيمثل منصة لعرض المشغولات المحلية والعالمية، مع التركيز على رفع جودة المنتج المصري لمنافسة الأسواق العالمية.

وأكد فرج أن الذهب، رغم ارتفاع تكلفته، يظل استثمارًا آمنًا على المدى القصير وجيدًا على المدى الطويل. وأعرب عن أمله في أن يسهم المعرض في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة مصر في سوق الذهب العالمي.

وأعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024، تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، سيشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

ويتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب وزير التموين عن فخره بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات.

كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية

وأضاف الوزير أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث.

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