الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة مكامير الفحم المخالفة في دمياط

مكامير الفحم المخالفة
مكامير الفحم المخالفة بدمياط

 شنت  مدينة كفر البطيخ، حملة على مكامير الفحم تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبالمتابعة الدورية من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المقررة وإيقاف المكامير المخالفة للحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين جاءت بالتعاون مع مديرية أمن دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ إدارةشئون البيئة بديوان عام المحافظة، وبحضور ممثلى إدارة البيئة بالوحدة المحلية، عن ازالة مكمورة فحم بلدية فى المهد بالبساتين.

مكامير الفحم المخالفة بدمياط 
مكامير الفحم المخالفة بدمياط 

 ووجه " محافظ دمياط " باستمرار عمل اللجنة المشكلة لفحص موقف المكامير المخالفة التى لا تقوم بتشغيل وحدات المعالجة والتأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية.

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بديوان عام المحافظة ديرية أمن دمياط صحة المواطنين مطابقتها للاشتراطات مكامير الفحم المخالفة

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