ضبط كميات من المخدرات بأكثر من 17 مليون جنيه بحوزة 5 عناصر إجرامية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

ضبط كميات من المخدرات بأكثر من 17 مليون جنيه

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وفى مديرية أمن المنوفية؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزته (54 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن شمال سيناء؛ ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (45 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 56 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر- بندقية آلية وخزينة).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطه بأكثر من 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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