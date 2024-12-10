الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.  

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اسعار الفراخ 

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.3 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

 

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اسعار الفراخ 

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

 

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أسعار الدواجن اليوم 

 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 100 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 260 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 240 جنيهًا.
  •  

اسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 150 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 270 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 188 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 115 جنيهًا.

 

 

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