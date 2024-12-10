افتتاح السوق السادس لليوم الواحد بحي غرب الإسكندرية (صور)

تفقدت نهى خليفة رئيسة حى غرب الإسكندرية، يرافقها جمال عمار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية والدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك وإبراهيم تمساح رئيس الرقابة، فعاليات السوق السادس علي مستوي المحافظة المقام فى شارع المتراس خلف نقطة الورديان بنطاق حى غرب، ضمن سلسلة أسواق اليوم الواحد.

سوق اليوم الواحد بحي غرب

يضم السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر والخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات

صرف السلع التموينية والخبز

وامتاز سوق اليوم الواحد بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية،و ذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

كما جرى تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

حملات طبية بالسوق

يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر وكذلك سيارات الخدمات الحكومية.

يأتي هذا فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

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