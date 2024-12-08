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افتتاح خامس أسواق اليوم الواحد بالعجمي في الإسكندرية (صور)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالعجمي، فيتو

قامت اليوم، هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى بالإسكندرية، يرافقها آلاء جمال عمار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وريهام عبد القادر مديرة إدارة تموين العجمى و محمد الشافعى رئيس الرقابة، بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وو المقام بميدان أمام مسجد الحديد والصلب بمنطقة العجمى، ويعد هو السوق الخامس الذي يجري افتتاحه على مستوى المحافظة لأسواق اليوم الواحد. 

سوق اليوم الواحد بالعجمي 

ويضم سوق اليوم الواحد بالعجمي مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل  الزيوت والأرز  والمكرونات والسمن والسكر  الخضر والفاكهة والعطارة والبهارات والتمور والبسكويت والحلويات والخضار المجهز والمشروم.

صرف السلع التموينية بسوق اليوم الواحد 

كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية،وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %. 

كما جرى تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق. 

حملة طبية بالسوق 

 ويتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية. 

كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط والسكر. 

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