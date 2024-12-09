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وزير التعليم اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية (صور)

وزير التعليم اليوناني،
وزير التعليم اليوناني، فيتو

أجرى كيرياكوس بيراكاكيس؛ وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان،  زيارة إلى مكتبة الإسكندرية بمرافقة وفد رفيع المستوى على رأسه المتروبوليت يوأنس فوليوتيس، وديميتريوس سوتيروبولوس؛ رئيس أرشيف الدولة العامة في اليونان، وماريا ديامانتي؛ مستشارة وزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة في اليونان، وأثناسيوس ليوسيس؛ نائب رئيس البعثة بسفارة اليونان في القاهرة، ويوانيس بيرجاكيس؛ قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

تفاصيل زيارة وزير التعليم اليوناني لمكتبة الإسكندرية 

 وتأتى تلك الزيارة  للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.


استقبلت الوفد هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بـ مكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت الوزير نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

وزير التعليم اليوناني يتفقد مكتبة الإسكندرية 


تفقد وزير التعليم اليوناني والوفد المرافق  قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.
وفى نهاية الجولة أعرب الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مكتبة الإسكندرية، حيث أبدوا إعجابهم بما شهدوه من كنوز ثقافية وتاريخية.

 وأشاد الوزير اليوناني بالدور الثقافي والتعليمي الذي تقوم به المكتبة، مؤكدا أن المكتبة تعد مركزًا حيويًا يربط بين الثقافات المختلفة ويعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب.



 

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