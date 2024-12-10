الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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سياسة

11 توصية، المصري الديمقراطي ينظم مائدة مستديرة حول مناهضة العنف ضد المرأة

المائدة المستديرة
المائدة المستديرة بحزب المصرى الديمقراطى، فيتو

 عقدت أمانة المرأة المركزية بـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة لمناقشة "العنف الرقمي" بحضور نواب وقيادات الحزب وممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
 

أشكال العنف الرقمي

 تناول النقاش مفهوم "العنف الرقمي" وأشكاله المختلفة، مثل الابتزاز والتنمر الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر هذا النوع من العنف وآثاره السلبية على الأفراد، خصوصا النساء اللاتي يعتبرن الفئة الأكثر عرضة له.
 

 

التحديات التي تواجه النساء 

 وأشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه النساء، ومنها الخوف من الإبلاغ عن الجرائم رغم وجود قوانين صارمة تجرم هذه الأفعال، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة في الوصول إلى الجناة، خاصة عبر تطبيقات مثل تطبيق "التليجرام"، حيث تعد سرية المستخدمين التي يوفرها التطبيق أحد العوامل التي تسهل ارتكاب هذه الجرائم وتعرقل الوصول إلى مرتكبيها. 
 

الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي

ناقش المتحدثون أيضا الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي،  حيث يمكن استخدامه كأداة لتزييف الصور وإنشاء محتوى مزيف ضد النساء، مما يعمق من حدة العنف الرقمي، وفي المقابل يمكن الاستفادة منه لتطوير تقنيات تساعد في الإنذار المبكر والكشف عن الأشخاص ذوي الميول للعنف الرقمي. وشددوا على أهمية توجيه استخدا م التكنولوجيا لخدمة العدالة وحماية الأفراد، مع تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة هذه الظاهرة. 
كذلك تم استعراض الجهود التشريعية المصرية، بما في ذلك القوانين المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، والتي تفرض عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة، مع التشديد على ضرورة تفعيل هذه القوانين لضمان تحقيق الردع.

 

توصيات المائدة المستديرة 

 خرجت المائدة المستديرة بمجموعة من التوصيات شملت:
 1- تعزيز التربية الرقمية الشاملة، وإدراج مناهج توعية بالأمن الرقمي في المدارس والجامعات وتنظيم ورش عمل مجتمعية
2- تمكين النساء رقميًا عن طريق توفير دورات تدريبية ومنح دراسية لدعم المرأة في المجالات التقنية وفتح فرص عمل جديدة
 3- نشر ثقافة الاحترام الرقمي، بتنظيم حملات إعلامية ومبادرات توعوية لتعزيز قيم التسامح ونبذ الخطاب المسيء
 4- إصلاح التشريعات وسن قوانين رادعة تسهل الإبلاغ عن الجرائم الرقمية مع حماية خصوصية الضحايا
 5- تعزيز الدعم المؤسسي والتعاون بين وزارات الإعلام والتعليم لتطوير برامج توعوية وتقنية.
6- تطوير التدريب والتأهيل لمساعدة الضحايا وتعزيز قدرات التعامل مع الجرائم الرقمية
7- التوعية التقنية وتدريب الأفراد على إعدادات الخصوصية وحماية الحسابات والاستخدام الآمن للتكنولوجيا
 8- الدعم النفسي وتوفير برامج لعلاج الصدمات النفسية الناتجة عن العنف الرقمي. 
 9- تنظيم مبادرات مجتمعية وإقامة مؤتمرات وندوات وحملات توعية ومسابقات شبابية حول مواجهة العنف الرقمي. 
 10- تعزيز التعاون الدوليو تبادل الخبرات ووضع معايير عالمية لمكافحة العنف الرقمي. 
 11- تجديد الخطاب الديني والتركيز على تعزيز احترام المرأة ونبذ كافة أشكال العنف ضدها من منظور ديني.

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