تمريض عين شمس تعقد ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي، وذلك ضمن المبادرة التى تبنتها الوحدة خلال الفصل الأكاديمي الأول ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سحر موسي عميد كلية التمريض، وإشراف أ.د.هيام طنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة.

استخدام التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان

خلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سحر موسى، عميد الكلية، أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز قضايا العصر، حيث بات استخدام التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان في مختلف التخصصات.

وأوضحت أن الوقاية من الوقوع في شِباك الاحتيال الإلكتروني أصبحت من أبرز الأولويات الأمنية، مما يستدعي من الجميع الحرص على حماية معلوماتهم الشخصية والحفاظ على خصوصيتهم من الاختراق.

أوضحت هيام طنطاوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحاجة إلى مثل هذه المبادرة لم تعد تقتصر على الطلاب والأكاديميين فقط، بل تشمل المجتمع بأسره. حيث تسهم المبادرة في تقديم المعلومات حول سبل الحماية والوقاية لتجنب مشكلات العنف الإلكتروني، بما في ذلك الحفاظ على المعلومات الشخصية. وأشادت بجهود الجامعة، من خلال وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، في نشر أهداف المبادرة لمواجهة الاختراقات الرقمية، وتوعية الأفراد بآليات وأساليب التصدي لها، بالإضافة إلى توجيههم نحو التصرف الصحيح في حال التعرض للابتزاز الرقمي.

المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة ترميم

كما أكدت هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف، أن المجتمع المصري بحاجة إلى إعادة ترميم من حيث إدراك الدور الهام الذي تلعبه الأسرة وخاصة الأم ودورها لرعاية الأسرة، ولذلك فإن حماية المرأة تأتي بدعم الرجال وتوفير كافة أساليب الرعاية والدفاع عنها سواء كانت اخت او زميلة أو زوجة، لذلك فتستهدف الندوة شباب الجامعة بشكل عام شباب وفتيات.



وأضافت: الندوة تستهدف تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع العنف الرقمى وعدم الوقوع فريسة لبعض الأشخاص المريضة نفسيًا واستخدام الوسائل القانونية في مواجهة التعرض للعنف الإلكتروني، كذلك التعريف بجهود الجامعة ودورها في حماية طلابها، وفي حالة وقوع عنف رقمى لأحد من خارج الجامعة يمكن الاتصال بالخط الساخن المتوفر للتعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية.

وخلال فعاليات اليوم تناولت أ.د.سهير صفوت، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية، عدد من الأبحاث التى تؤكد من خلال ارقامها أن النساء أكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يجب أن تتخذ العديد من التدابير لمواجهة أى عنف رقمى، قد تتعرض له عبر منصات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وعرضت سمات العنف الإلكتروني، وأشارت إلى أن العنف الإلكتروني يتعدى الحدود الزمانية والمكانية.

واستعرضت انواع العنف المرتبط بالمراة والرجل والجوانب الاجتماعية التى تواجه المرأة خلال تعاملها مع العنف الإلكتروني أو التنمر وتداعياته على نفسيتها، وكيفية مواجهته بأسلوب مناسب من خلال توثيق المحادثات التى تتضمن أعمال العنف والاتصال على الخط الساخن للمجلس القومى للمراة على رقم ١٥١١٥.

بينما استعرضت الدكتورة يسرا شعبان المدرس بقسم القانون المدني بكلية الحقوق الإطار التشريعي للعنف الرقمي في مصر، والتى من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، ومواده والعقوبات التى تفرضها القوانين لمن يتجاوز حدود القانون، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ وهدفه حماية الحق في الخصوصية، وقانون العقوبات الذي يعاقب التحرش اللفظى والإلكتروني.



واستعرضت الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التعرض لأى ابتزاز شخصي او إلكتروني من خلال حفظ الأدلة وابلاغ الجهات المختصة وتامين الحسابات الإلكترونية والأجهزة والتواصل مع الجهات الداعمة، ومنها أول وحدة على مستوى الجامعات المصرية وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس.

أما المهندس أحمد مصطفى، مهندس الاتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام المصري، فقد عرف الأمن السيبراني وهو منع الوصول غير المصرح به للمعلومات أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز صاحبها من خلالها، حيث إن الهجمات الإلكترونية تعمل من خلال التجسس والحصول على معلومات، والحصول على مال أو طلب مقابل إعادة البيانات أو مقابل السيطرة، وأكد أن نشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس خطأ ولكنه خطر، حيث إن برامج الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم على إنشاء صور وفيديوهات مفبركة قادرة على هدم الأسرة المصرية في حال استخدامها بشكل خاطئ من قراصنة الإنترنت.

طريقة عمل الخوارزميات وكيفية عملها

كما استعرض طريقة عمل الخوارزميات وكيفية عملها وظهور الاعلانات وفق اهتمامات المستخدم، كذلك الصلاحيات التى نوافق عليها من خلال الدخول على أحد المواقع ولا ندرك تأثيرها على المدى القريب، واستعرض فيروس رسائل التصيد الاحتيالي واللينكات الاحتيالية التى يتم إرسالها مرفقة برابط والذي يعد بمثابة قنبلة موقوته تسمح لمرسلها أن يخترق الجهاز بشكل كامل، محذرًا من فتح تلك الروابط.