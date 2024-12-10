السيسي يوجه رسالة للمستثمرين النرويجيين

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة النرويج وما حظي به والوفد المرافق له، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد الرئيس السيسي بما شهدته مباحثاته مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع، من توافق في الرؤى، حول حرص البلدين على تعميق مختلف أوجه التعاون الثنائي؛ سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

السيسي: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية تبنت، خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار،وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

السيسي: أدعو الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز التواجد فى السوق المصرى

وتابع الرئيس السيسي : حرصت خلال كافة لقاءاتي، على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وأبرزت الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، الذى يوفر العديد من الفرص فى مختلف القطاعات الحيوـة ذات الأهمية المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.

السيسي يدعو لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر

وقال الرئيس: من هذا المنطلق، أدعو كافة الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، لتعزيز التواجد فى السوق المصرى، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصرى. ولعل لقاءنا اليوم؛ يمثل فرصة مهمة للتعرف على رؤيتكم، لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر، واتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.

وشارك الرئيس السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وألقى كلمة خلال العشاء، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.



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