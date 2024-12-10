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أخبار مصر

اليوم، الرئيس السيسي يختتم زيارته للنرويج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 يختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء زيارته للنرويج، حيث شهدت الزيارة نشاطا حافلا وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما أجري الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وشهد السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما شهدت الزيارة حضور الرئيس السيسي حفل شاي غير رسمي أقامه رئيس الوزراء النرويجي.

السيسي يلتقي رئيس وزراء النرويج

وبدأ الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في النرويج  أمس الإثنين بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء النرويجي وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين وأقام رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

 

السيسي يلتقي ملك النرويج

كما توجه  الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي والتقي ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي.

 

السيسي يزور مقر البرلمان النرويجي

 كما توجه  الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث كان في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني، وأجري الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس البرلمان كما وقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان والتقى الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

 

السيسي يشارك في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج

 كما شارك  الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

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