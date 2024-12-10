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أخبار مصر

السيسي يلتقي رئيسي شركتي سكاتيك وانباور نيوفي في ختام زيارته للنرويج

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة

يلتقي  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيسي شركتي سكاتيك وإنباور نيوفي، وذلك في ختام زيارته للنرويج.

 

الرئيس السيسي يختتم زيارته للنرويج

 ويختتم الرئيس السيسى اليوم الثلاثاء زيارته للنرويج، حيث شهدت الزيارة نشاطا حافلا وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما أجري  لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وشهد  التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

 

نشاط رئاسي حافل بالنرويج

كما شهدت الزيارة حضور  الرئيس السيسي حفل شاي غير رسمي أقامه رئيس الوزراء النرويجي.

وبدأ الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في النرويج  أمس الإثنين بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث كان في استقباله رئيس الوزراء النرويجي وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين وأقام رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي.

 

الرئيس السيسي يلتقي ملك ورئيسي وزراء وبرلمان النرويج

كما توجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي والتقي ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي.

كما توجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث كان في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني، وأجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس البرلمان كما وقع  في سجل تشريفات البرلمان والتقي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

كما شارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.
 

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