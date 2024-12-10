كولر يجتمع مع جهازه المعاون في الأهلي قبل رحلة قطر

الأهلي، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل مران الفريق من أجل مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بالوحدات التدريبية وبرنامج مران الفريق في الدوحة حيث يتدرب الأهلي ثلاث مرات في قطر قبل خوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال السبت القادم.

أكد مصدر داخل الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية عقب مباريات كاس الانتركونتيننتال التي يغيب عنها بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر استبعاد الثنائي يوسف أيمن ومحمد عبد الله من القائمة النهائية التي تخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال ولكن الثنائي سيرافق البعثة اليوم تحسبا لحدوث أي إصابات قبل مباراة نصف النهائي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة نصف نهائى كاس انتركونتيننتال السبت القادم في قطر أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، وسيتم إطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

يستقبل وفدا رسميا من النادي الأهلي برئاسة سمير عدلي اليوم بعثة فريق الكرة التي تصل العاصمة الدوحة مساء اليوم استعدادا لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال حيث غادر عدلي امس القاهرة الي قطر وبرفقته عدد من مسؤلي النادي من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

و تطير بعثة النادي الأهلي إلي قطر في الرابعة والنصف عصر اليوم استعدادا لمواجهة الفائز من بطل الأمريكتين في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي، يوم 14 ديسمبر الجاري في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

وعلي صعيد آخر، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي.

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الاهلي بعثة الفريق اليوم الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الانتركونتيننتال حيث يترأس محمود الخطيب رئيس الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة اليوم.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.