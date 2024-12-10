الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت شبكة وقناة “روسيا اليوم”اليوم الثلاثاء، بدخول 300 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

 

وكانت الشاحنات محملة بالخضروات والفواكه والشعيرة سريعة التحضير "إندومي" والبيض والسكر والطحين والقهوة سريعة التحضير ومشروبات غازية وأن جميع البضائع التي دخلت القطاع اليوم محملة للتجار.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضي.

ارتفاع اسعار  المواد الغذائية الاساسية

ومن جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

اسرائيل تواصل حربها علي غزة 

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة معبر كرم ابو سالم غزة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

مواد متعلقة

الاتحاد الدولي: مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024 أكثر من نصفهم في غزة

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني يناقشان الأوضاع في غزة وسوريا

جيش الاحتلال: نقاتل على 4 جبهات في غزة والضفة ولبنان وسوريا

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

منوعات

المزيد

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية