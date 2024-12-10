إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مشاركة سلاح البحرية الإسرائيلى في الهجوم على سوريا ودمر الأسطول السوري بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

القوات الإسرائيلية لم تتحرك خارج نطاق المنطقة العازلة في سوريا

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية لم تتحرك خارج نطاق المنطقة العازلة في سوريا.

وإدعى أنه لا صحة لتوغل القوات إلى مسافة 25 كيلومترا من دمشق.

وعلى الجانب الأخر قالت مصادر أمنية في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن "التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "يوم تاريخي في الشرق الأوسط"، معلنًا انهيار اتفاق "فض الاشتباك" الموقع بين إسرائيل وسوريا، موجهًا جيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة.

وبالتزامن مع سقوط النظام السوري، احتلت إسرائيل جبل الشيخ الاستراتيجي في الجولان بين سوريا ولبنان، وهو الجبل الذي يكشف تفاصيل 4 دول عربية، هي: "سوريا ولبنان، وفلسطين، والأردن".

وصل بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب

وفى سياق منفصل وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مظاهرات لأهالي المحتجزين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب تزامنا مع إدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا فساد متهم بها.

وتعد محاكمة نتنياهو سابقة تاريخية يحاكم فيها رئيس حكومة في منصبه.

وتعد هذه الخطوة نقطة تحول في محاكمته التي استمرت على مدار 5 سنوات، حيث دخلت القضية الآن مرحلة الدفاع.

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