أخطرها السكتة الدماغية، مضاعفات وأعراض ارتفاع الكوليسترول

غالبًا لا تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة أي أعراض، ​​ومع ذلك، يمكن أن تسبب نتوءات جلدية أو تغير لونها في الحالات القصوى.

الكوليسترول مادة أساسية يستخدمها الجسم للهضم وإنتاج الهرمونات وتوليد فيتامين د، عندما تكون بمستويات عالية، يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بنوبة قلبية وغيرها من الحالات المرتبطة بالقلب، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

ويساعد الخضوع لفحوصات الدم الروتينية الشخص في تحديد ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديه ضمن نطاق صحي.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

عادةً لا تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة أي أعراض، ولكن في حالات الكوليسترول المرتفع للغاية، قد يرى الشخص نتوءات دهنية على جلده أو دوائر بيضاء رمادية في عينيه.

تحدث هذه الأعراض غالبًا عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع الكوليسترول.

لوحة الدهون هي اختبار دم يديره الطبيب لقياس مستويات الكوليسترول لدى الشخص.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على معظم البالغين الخضوع للاختبار كل 4 - 6 سنوات من الشباب، ويجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا إجراء فحص للكوليسترول.

ومع ذلك، يجب على الأشخاص إجراء اختبارات أكثر تكرارًا إذا كانوا يعانون من أمراض القلب أو مرض السكري أو تاريخ عائلي لارتفاع نسبة الكوليسترول.

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول هو مادة شمعية ينتجها الكبد، وتحمل البروتينات الدهنية الكوليسترول عبر الجسم، ويستخدم الجسم الكوليسترول لوظائف مختلفة، بما في ذلك هضم الطعام وإنتاج الهرمونات وتوليد فيتامين د.

هناك نوعان من الكوليسترول: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار"، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو الكوليسترول "الجيد".

إذا تراكم الكوليسترول في الشرايين، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى تصلب الشرايين، ويحدث هذا عندما تتشكل اللويحات على جدران الشرايين، وقد تضيقها وتسبب تقييد تدفق الدم.

ما الذي يسبب ارتفاع الكوليسترول؟

على الرغم من أن الكوليسترول ضروري للصحة الجيدة، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول LDL يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

غالبًا ما ترجع مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى عادات نمط حياة معينة، بما في ذلك التدخين، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، واتباع نظام غذائي غير مغذي.

بعض العوامل الأخرى التي قد تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول تشمل:

الجينات التي ورثها أحد الوالدين

بعض الحالات الطبية، مثل مرض الكلى المزمن والسكري

بعض الأدوية، مثل الستيرويدات التي تعالج الحالات الالتهابية

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول

ويمكن أن تتسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة في تراكم اللويحات في الشرايين، وهو ما يسمى تصلب الشرايين، ويحد تراكم اللويحات من تدفق الدم، مما قد يكون خطيرًا.

يزيد تصلب الشرايين من خطر إصابة الشخص بما يلي:

السكتة الدماغية

النوبة القلبية

مرض القلب التاجي

مرض الشرايين الطرفية، وهو حالة تؤثر عادة على الشرايين في الساقين والقدمين

مرض الكلى المزمن

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