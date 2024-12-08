الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

سفير إيران بدمشق يكشف كواليس الليلة الأخيرة لنظام بشار الأسد

السفير الايراني في
السفير الايراني في دمشق،فيتو

كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري عن كواليس الليلة الأخيرة في نظام بشار الأسد قبل إعلان المعارضة سقوطه، وسيطرتها على العاصمة دمشق.

الليلة الأخيرة في نظام بشار الأسد

 حيث قال أكبري، اليوم الأحد، إن الجيش السوري لم يُبدِ أي مقاومة في أي مكان منذ سقوط حمص، مبينًا أن الحكومة السورية توصلت إلى قناعة بحسب تعبيرها بشأن تسليم السلطة سلميًا.

وأوضح أكبري: لقد عقدت الحكومة السورية جلسة طارئة، الليلة الماضية، وقررت عدم اتخاذ أي مقاومة في العاصمة، وتم  تسليم السلطة والحكومة، وجميع القطاعات بشكل رسمي، وتم إبلاغ القرار إلى الشعب والقوات المسلحة عبر بيان قرأه رئيس الوزراء السوري اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "اليوم هناك تيارات متعددة داخل سوريا، بعضها متطرف، وإن كانت تختلف عن "داعش"، في جانب من المعتقدات.

وأشار السفير الإيراني إلى أن الوضع الحالي في سوريا أدى لاصطفاف معقد بين القوى الشمالية والجنوبية، ما قد تصبح سوريا ساحة للصراع بين بعض الدول العربية والإسلامية وتركيا.

وتابع السفير أكبري: إن إسرائيل تبدي رضاها بإزاحة أحد أعدائها، مبينًا أن نتنياهو يحاول استغلال الأوضاع الحالية في سوريا لصالحه".

وأردف: باعتقادي أن القرار السوري كان حكيمًا، فإذا لم يستطع الجيش المقاومة وكذلك الشعب، فمن الأفضل تجنب المزيد من نزيف الدماء والخسائر.

 

التنوع الفكري والتدخلات الخارجية قد تهدد الأمن والاستقرار

وأعرب الدبلوماسي الإيراني، عن قلقه على مستقبل الشعب السوري، مشيرًا إلى أن التنوع الفكري والتدخلات الخارجية قد تهدد الأمن والاستقرار في هذا البلد.

كما شدد السفير أكبري على أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري، محذرًا من أن التدخلات الخارجية قد تسلب نعمة الأمان من الشعب السوري.

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الحكومة السورية الجيش السوري العاصمة دمشق بشار الأسد رئيس الوزراء السوري

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