الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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اقتصاد

هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولى لـ«طلبات» و«لولو» للتجزئة

كريم مليكه، فيتو
كريم مليكه، فيتو

أعلن  إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي»، المنصة الرائدة في السوق لطلبات توصيل الطعام ومنتجات البقالة عبر الإنترنت في سوق دبي المالي. 

 

أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات

وتولت إي اف چي هيرميس  دور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقات، حيث شهدت عمليات اكتتاب شركة «طلبات» قيامها ببيع 20% من حصة شركة Delivery Hero بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأكبر صفقة في تاريخ قطاع التكنولوجيا على الصعيد العالمي هذا العام، ولاقت الصفقة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما أدى إلى نسبة تغطية اكتتاب تاريخية.

 


يأتي ذلك بعد وقت قصير من نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «لولو» للتجزئة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون، في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). 

 

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.


ونجحت مجموعة «لولو» للتجزئة في جمع 6.32 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 30% من رأس مال الشركة المصدر. وقد شهد الطرح التاريخي طلبًا إجماليًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، حيث تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب أكثر من 25 مرة على جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وقد تم بدء تداول أسهم الشركة اعتبارًا من 14 نوفمبر، لتعتبر بذلك الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

 


وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لكل من شركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة  والتي تعد بمثابة علامات بارزة في مسيرة نمو هذه الشركات وأسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

وأضاف مليكة أن نجاح هذه الصفقات يعكس الإقبال المتزايد للمستثمرين على قطاعي التكنولوجيا والتجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس لإتمام هذه الصفقات باعتبارها شريكًا موثوقًا لكبار العملاء الراغبين في تنمية استثماراتهم في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أعرب مليكة عن اعتزاز الشركة بدعم «طلبات» ومجموعة «لولو» لتسطير فصل جديد من النجاح والتميز.

 


ومع إتمام صفقات الاكتتاب لشركة «طلبات هولدينج بي ال سي» ومجموعة «لولو» للتجزئة، يصل إجمالي صفقات الطرح العام الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9 صفقات خلال عام 2024، بما في ذلك 3 صفقات اكتتاب في سوق دبي المالي، وصفقتين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

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