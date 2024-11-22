قطاع التكنولوجيا يقود الأسواق الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية

قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في أوروبا خلال تعاملات أسواق المال اليوم الجمعة، إذ سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى في أسبوع.

المؤشر القياسي يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في 5 أسابيع

كما يتجه المؤشر القياسي لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في 5 أسابيع مع توقف ضغط البيع الناجم عن التوترات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة.

الأسهم الأوروبية، فيتو

حركة التداولات في الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة

وعن أبرز حركة التداولات في الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة؛ فهي كالآتي:

الأسهم الأوروبية، فيتو

ارتفاع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة

والبداية مع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي سجل ارتفاعًا يقدر بـ 0.6 % بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

مؤشر ستوكس 600 يتجه إلى تسجيل مكاسب لليوم الثاني

وبهذا الارتفاع يتجه مؤشر ستوكس 600 إلى تسجيل مكاسب لليوم الثاني بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام مع زيادة الغموض بشأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي أدي إلى تعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن «الذهب».

الأسهم الأوروبية، فيتو

تأثير مقترح ترامب بشأن الرسوم الجمركية على أسواق أوروبا

يضاف إلى ذلك تأثيرات التداعيات الاقتصادية المحتملة للرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على معنويات السوق الأوروبية.

مؤشر ستوكس 600 يعود للمكاسب بعد خسارة 4% في الأسابيع الماضية

ومع ذلك، يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد خسارته أكثر من 4% في الأسابيع الأربعة الماضية.

حركة الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة

وفيما يخص حركة الأسهم الأوربية خلال تعاملات اليوم الجمعة؛ فهي كالآتي:

الأسهم الأوروبية، فيتو

مؤشر شركات التكنولوجيا يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

وسجل مؤشر شركات التكنولوجيا أعلى مستوى له في أسبوع مرتفعا 1% بقيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وأنهى قطاع التكنولوجيا تعاملات أمس الخميس مرتفعا بعدما عوض خسائر تكبدها في وقت مبكر من الجلسة عقب توقعات للإيرادات من شركة إنفيديا ومقرها الولايات المتحدة.

سهم جيمز وورك شوب جروب يقفز 12% خلال الجلسة

أما سهم جيمز وورك شوب جروب المصنعة لمجسمات ألعاب الحرب الصغيرة فقفزت نحو 12% بعد إعلان أرباح الشركة خلال ساعات التداول.

الأسهم الأوروبية، فيتو

ارتفاع سهم برينتاج نحو 3.3% خلال الجلسة

وصعد سهم برينتاج 3.3 % بعد أن رفع بنك بيرينبيرج الألماني تصنيف سهم شركة توزيع المواد الكيميائية إلى "شراء" من "انتظار".

تهم فساد ورشاوى تعوي بسهم تاليس خلال الجلسة

بينما هوى سهم تاليس نحو 4%؛ متأثرًا بالأنباء عن تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في تهم بالفساد والرشاوى في الشركة بالاشتراك مع السلطات الفرنسية.

الأسهم الأوروبية، فيتو

ترقب صدور مؤشر مديري المشتريات الأولى لمنطقة اليورو

وتترقب الأسواق الأوروبية صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولى لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر، والذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم، إذ سيقدم المزيد من الوضوح بشأن حالة الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من تحديات ومن المرجح أن يواجه المزيد من التعثر في ظل إدارة جديدة لدونالد ترامب.

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