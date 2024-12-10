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قنديل: جامعة حلوان تزخر بكوكبة من القامات العلمية المتميزة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الأساتذة الفائزين بالمناصب الرياضية المرموقة، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بكوكبة من القامات العلمية المتميزة، خاصة في المجال الرياضي.

أساتذة جامعة حلوان يتألقون في المناصب الرياضية العربية والدولية
 

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان بفوز نخبة من أساتذتها بمناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ومنهم:

كلية علوم الرياضة جامعة حلوان 

الدكتورة حنان عبد الفتاح، الأستاذ والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة للبنات، تم اختيارها عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة

 

الدكتورة ماجدة إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة للبنات، نالت عضوية الاتحاد المصري للملاكمة

الدكتورة لمياء علي، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز، حققت إنجازًا متميزًا بتعيينها في مناصب عدة، شملت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي.

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كما تم اختيار الدكتور محمد فضل الله من قسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة للبنين عضوًا بلجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

جاءت هذه الإنجازات بدعم  كل من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية علوم الرياضة للبنين

وأشاد الدكتور قنديل بأن جامعة حلوان تمتلك كليتي علوم الرياضة الأعرق في الوطن العربي، واللتين ساهمتا بشكل كبير في تطوير المجال الرياضي

 

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جامعة حلوان الاتحاد المصرى للملاكمة كلية علوم الرياضة جامعة حلوان

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