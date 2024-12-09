طلاب جامعة حلوان يشاركون في الحفل الفني لمبادرة "حاملي الأمل"

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في الحفل الفنى لمبادرة حاملي الامل العالمية، وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أشرف مرعى مستشار رئيس الجامعة للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

طلاب جامعة حلوان يشاركون في الحفل الفنى لمبادرة حاملي الامل العالمية بوزارة الشباب والرياضة

وجاء ذلك بمسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير الشباب والرياضة ووفد من منظمة اليونسكو وممثلي الفاتيكان، ممثلي مدينة الشارقة بدولة الإمارات، ممثلي إمارة موناكو، بجانب مجموعة من رجال الأعمال والشخصيات العامة والفنانين الداعمين للحملة.

وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية واستعراضية وعروض رياضية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن اهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بدمج الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة بالأنشطة الطلابية.

وتمت فعاليات اللقاء تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتورة ريهام عصام خطاب مديرة المبادرة.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تشمل دمج طلاب الجامعة من ذوي الهمم بالأنشطة الطلابية والتوعية بحقوقهم وواجباتهم.

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