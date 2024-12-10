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التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية «كمت» ترد على أكثر من 46 ألف استفسار

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 46499 استفسارا وشكوى وردت للجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر القنوات التي تقدم كمت خدماتها عليها، وهي صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120.

 

مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز

 وجاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز، وتنوعت ما بين طلب الاستعلام عن موعد امتحان أو نتيجة، أو نتيجة تظلم، بجانب الاستفسارات عن مواعيد المسابقات الجديدة، كما شملت الاستفسارات الاستعلام عن موقف موضوعات الشئون الوظيفية بالجهاز.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسميًا يوم 25 فبراير الماضي

 

معلومات عن منظومة كمت 

 وكمت هي منظومة محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.

 

الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية

 وصُمِّمَت كمت على نحو يُمَكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُمَيْكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

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