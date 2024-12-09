تفاصيل لقاءات السيسي مع ملك ورئيسي وزراء وبرلمان النرويج.. بحث أوضاع الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.. ويرحب بالتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "يوناس جار ستور" رئيس وزراء النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.

السيسي ورئيس وزراء النرويج يؤكدان أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إشادة الجانبين بالتطورات الإيجابية والزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

السيسي يؤكد ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر

واشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، الى أن الرئيس السيسي حرص على تأكيد اهتمام مصر بالاستثمار والتوسع في إنتاج الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالتعاون مع النرويج في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

مصر والنرويج توقعان مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافق الجانبين على أهمية الحفاظ على دورية التشاور السياسي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحًا أنه تم على هامش اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين.

الرئيس السيسي يلتقي ملك النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك "هارالد الخامس" ملك النرويج، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولة الرئيس الأوروبية.

ملك النرويج يؤكد للسيسي تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك "هارالد الخامس" استهلّ المقابلة بالترحيب الرئيس، مشيرًا إلى تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، ومشيدًا بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

السيسي يدعو ملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه من جانبه الشكر للملك "هارالد الخامس" على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية الزيارة في ضوء كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى النرويج منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، مشيدًا بالعلاقات الثنائية، والتطور الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما وجه الدعوة لملك النرويج لزيارة مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

الرئيس السيسي وملك النرويج يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، كما تم استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة التي تقودها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

السيسي يزور مقر البرلمان النرويجي

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفتر التشريفات بمقر البرلمان النرويجي وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان ولقاء رئيس البرلمان النرويجي.

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