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من النرويج، السيسي يدعو كافة الشركات والصناديق الاستثمارية لتعزيز التواجد بالسوق المصري.. ويؤكد: لدينا خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

شارك  الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية. 

 

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال العشاء وألقى الرئيس كلمة جاء نصها:

السيسي: توافق في الرؤى بين البلدين على تعميق مختلف أوجه التعاون الثنائي

فى البداية، أود الإعراب عن سعادتي بزيارة بلدكم الصديق، وما حظيت به والوفد المرافق لي، من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود الإشادة بما شهدته مباحثاتي اليوم، مع جلالة ملك النرويج، ودولة رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع، من توافق في الرؤى، حول حرص البلدين على تعميق مختلف أوجه التعاون الثنائى؛ سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.

السيسي: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

لقد تبنت الحكومة المصرية، خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار،وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

السيسي يبرز أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وقد حرصت خلال كافة لقاءاتى، على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وأبرزت الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، الذى يوفر العديد من الفرص فى مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهمية المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتسق مع الخطط والأهداف الطموحة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.

 

السيسي يدعو الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز التواجد في مصر

من هذا المنطلق، أدعو كافة الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، لتعزيز التواجد فى السوق المصرى، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصرى. ولعل لقاءنا اليوم؛ يمثل فرصة مهمة للتعرف على رؤيتكم، لزيادة الاستثمارات النرويجية فى مصر، واتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.

أشكر الجانب النرويجى على تنظيم هذا اللقاء، الذى سيسهم فى مزيد من تعميق العلاقات المصرية النرويجية، على مختلف المستويات، وأشكر سمو ولى عهد النرويج على الحضور، بما يمثل رسالة مهمة، تبرز حرص البلدين على مزيد من الارتقاء، بهذه العلاقات التى نقدرها كثيرا
شكرا جزيلا، واتطلع للاستماع إليكم. شكرا لكم جميعا وعيد ميلاد مجيد عليكم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ولي عهد النرويج الشركات النرويجية

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السيسي يدعو الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية لتعزيز التواجد في مصر

السيسي: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

نص كلمة السيسي أمام ولي عهد النرويج وكبار مسئولي الشركات النرويجية

السيسي يلقي كلمة أمام كبار مسئولي الشركات النرويجية

السيسي يلتقي كبار مسئولي الشركات والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج

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