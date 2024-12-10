الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استئناف المتهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر، بعد قليل

محاكمة متهم، فيتو
محاكمة متهم، فيتو

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة مستأنف الجيزة، استئناف المتهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر، على حكم حبسه.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت، بمعاقبة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي  بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم محمد.س، في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد- تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة: عز الدين حمدي زكريا، ومرام خالد علي، وسفيان محمد جمال، وبلال عبد الفتاح العزب، وأبي محمد مجدي، ومازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق، بأن قاد سيارته رقم (ق) هـ ف / (٨٣٤٥) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتخلى- عن مساعدتهم وقت الحادث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم بواقعة دهس لاعبي الدراجات قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء  على جنحة بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والمواد من القانون رقم 17 لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقوانين ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ ١٢١ لسنة ۲۰۰٨ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لمعاقبته علي التهم المنسوبة إليه.

 

التقرير الطبي للمصابين

وكشف التقرير الطبي أن الإصابات الخطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما أصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية. 

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث

وكشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف الجيزة محكمة جنح الشيخ زايد الشيخ زايد النيابة العامة بالشيخ زايد محكمة الجنح

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لـ سائق دهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

خلال ساعات، فصل جديد في محاكمة السائق المتهم بدهس لاعبي فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات

القصة الكاملة للتحقيق مع سائق دهس لاعبي دراجات نادي أكتوبر.. استجواب المدير الرياضي للنادي.. التقرير الطبي يكشف خطورة حالات الإصابة.. ومحاكمة عاجلة للمتهم

الأكثر قراءة

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

مصرع شخصين وانتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار (صور)

أخبار مصر: ورطة لإثيوبيا قد تفقدها نصف مياه السد، إسرائيل تحتل بلدات بريف دمشق، مواجهة مرتقبة لـ عمر زهران وزوجة خالد يوسف

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصدر أمني: عقار الوايلى انهار وبداخله قاطنيه

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد

تشكيل لجنة هندسية وإخلاء العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلي (صور)

منوعات

المزيد

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 10-12-2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-12- 2024 فى مصر

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية