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حوادث

دفاع شاليمار الشربتلي خلال جلسة محاكمة المخرج عمر زهران: موكلتي لم تقدم أي هدايا للمتهم

مصطفي رمضان دفاع
مصطفي رمضان دفاع شاليمار

أجاب مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، عن تساؤل هيئة المحكمة في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها أن المتهم قال في التحقيقات إن المجوهرات المحرزة حصل عليها كهدية من شاليمار الشربتلي.

 وقال دفاع  شاليمار الشربتلي إن المجني عليها أبلغت في نص التحقيقات أنها لم تعط المخرج عمر زهران أي هدايا.

 

وطلب محامي المتهم إخلاء سبيله على ذمة القضية، وقدم حافظ مستندات تحوي تسجيل صوتي بين المجني عليه والمتهم لهيئة المحكمة يكشف حدوث مشادة كلامية بين الطرفين قدمت بعدها المجني عليه محضر ضد المتهم.

 

محاكمة المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف

 

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

أمر إحالة المخرج عمر زهران

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

المخرج عمر زهران متهم بسرقة مشغولات ذهبية

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
 

 

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