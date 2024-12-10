الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح لكبار السن للتعامل مع ضعف حاستي التذوق واللمس

ضعف حاستي التذوق
ضعف حاستي التذوق واللمس عند كبار السن،فيتو

يتعرض كبار السن في مرحلة الشيخوخة إلى ضعف في الحواس منها التذوق واللمس.

 

 كيفية التعامل مع ضعف حاستي التذوق واللمس 

وقالت وزارة الصحة أنه فيما يخص التذوق يجب مراعاة السماح لكبار السن بتناول الأطعمة التي يستمتعون بها ويمكن أن يتذوقوها وفي أي وقت يرغبون فيه.

أكدت أنه في ما يخص اللمس يجب مراعاة درجات حرارة الطعام، وحاويات الطعام مثل أكواب القهوة، وأجهزة التدفئة.

ويتعرض كبار السن مع مرور الزمن والوقت إلى مضاعفات في جميع أعضاء الجسم، وقد تتأثر عيون كبار السن وتضعف الرؤية.

 

نصائح لكبار السن للتكيف مع التغيرات الخاصة بالرؤية

وقدمت وزارة  الصحة نصائح لكبار السن للتكيف مع التغيرات الخاصة بالرؤية تشمل:

١- ينصح باستخدام إضاءة بدون وهج، والاستخدام المحدود للألوان، مثل الأزرق والأخضر والبنفسجي، وزيادة الوعي بارتفاعات الحواجز والخطوات.
 

٢-  يرجى توخي الحذر وتقديم المساعدة لكبير السن، فقد يكون غير مستقر عند الاستيقاظ، أو قد يكون لديه مشاكل في المشي أو التوازن بسبب تغيرات الرؤية.

 

٣- ضرورة أن يقوم المحيطين به بتعريف أنفسهم في كل مرة يدخلون  فيها غرفته، لأنه قد لا يتمكن من الرؤية بوضوح.
 

٤- يراعى توفير كتابة كبيرة جدًا في التقويمات أو الكتب.


٥- يفضل كتابة الأشياء بحروف كبيرة وواضحة باستخدام قلم داكن اللون على ورق أبيض أو أصفر فاتح.
 

٦-  ينصح بارتداء النظارة الطبية.
 

٧- يراعى إخبار كبار السن عند نقل شيئًا من مكان مألوف.


٨- يراعى وصف مكان الطعام على الطبق.
 

٩- يفضل استخدام تباين الألوان لإبراز الصور.
 

١٠- يفضل تحديد حواف السلالم بلون مختلف عن الأرضية.

 

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن النظام الغذائي السليم للحفاظ على صحة كبار السن خاصة أن كبار السن في مرحلة الشيخوخة يحتاجون إلى نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لهم والاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن لأن الجسم أكثر عرضة للأمراض في هذه المرحلة العمرية الهامة.

 

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- تناول 400 جرام على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميًا، باستثناء البطاطس والبطاطا.

 

٢- تناول أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا ما يعادل نحو ملعقة صغيرة

 

٣-الحصول على الفاكهة الغنية بالألياف، والخضروات، والحبوب الكاملة مهم جدًا مع التقدم في العمر، فقد يتعرض الجهاز الهضمي لبطء في الحركة؛ لذا فإن تناول الألياف يساعد في  تنظيم حركة الأمعاء، وجعل كبير السن أكثر نشاطًا.
 

٤- الحرص على شرب السوائل بكثرة، حتى لو كان الشخص لا يشعر بالعطش، لأن كبار السن أكثر عرضة للجفاف.
 

٥- الإقلال من تناول البروتين الحيواني.
 

٦- الجمع بين نوعين من البروتين النباتي مثل العدس والفول للحصول على فائدة البروتين الحيواني.


٧- تجنب الإكثار من تناول السكريات والعصائر والحلوى والمياه الغازية.
 

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٨-تقليل كمية الملح واستبدالها بعصير الليمون والإقلال من تناول الأسماك المملحة.
 

٩-  التقليل من المواد الدهنية وخاصةً الحيوانية.
 

١٠- الإقلال من تناول الأطعمة الحارة.
 

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وزارة الصحة مرحلة الشيخوخة كبار السن الصحة الشيخوخة

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