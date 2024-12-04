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صحة سوهاج تختتم دورة تدريبية بعنوان "علاج الجذور في طب الأسنان"

علاج الجذور في طب
علاج الجذور في طب الأسنان

اختتمت الإدارة العامة لطب الأسنان بصحة سوهاج دورتها التدريبية عن علاج الجذور في طب الأسنان بالمركز الإقليمي للتدريب، وذلك بحضور ٢٥ طبيب أسنان من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة ، والتى تناولت كل ما يخص علاج الجذور في طب الأسنان ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج، لرفع كفاءة الكوادر الطبية بجميع التخصصات الطبية المختلفة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أهمية رفع كفاءة أطباء الأسنان بالمحافظة بشكل مستمر عن طريق توفير المناخ التدريبي والتعليمي لضمان الحصول علي مستويات أداء عالية ومشرفة لخدمة المرضي.

 

وأكد دويدار دعمه لجميع الجهود التي من شأنها تحسين خدمات طب الأسنان والخدمات الطبية المقدمة للمواطن السوهاجي، موجهًا إلي التوسع في تدريب الفئات الطبية والفنية لمواكبة أي جديد ومستحدث في المجال الطبي.

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جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية وتحت إشراف الدكتور الحسينى الجارحى مدير إدارة التدريب والمدارس والدكتور باهر نعيم مديرعام طب الأسنان.

 

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