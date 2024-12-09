قرار قضائي يمنع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد

أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، قرارًا بحظر سفر الرئيس يون سوك يول إلى الخارج، في إطار التحقيق بحقه إثر إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.

وكان مسؤول مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، أوه دونغ وون، قد أعلن أمام البرلمان، إصدار تعليمات بحظر سفر الرئيس، فيما أكد قائد الشرطة المسؤول عن التحقيق ضد يون، أن تأمين الأدلة يمثل أولوية مع تقييم شامل لاحتمال سفره للخارج، وفقا لوكالة يونهاب.

الأحكام العرفية

والثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الكوري الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لـ ‎كوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

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