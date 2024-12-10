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ثقافة وفنون

كلام مؤثر من ياسمين رئيس عن طفولتها وعائلتها الفلسطينية التي نجت من المذابح الصهيونية (فيديو)

الفنانة ياسمين رئيس،
الفنانة ياسمين رئيس، فيتو

ياسمين رئيس، قالت الفنانة ياسمين رئيس: "اتولدت في الكويت واتربيت فيها معظم حياتي ولم أذهب إلى فلسطين أبدًا طوال عمري".

 

مذبحة اللد ودير ياسين 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أنا ما أقدرش أروح فلسطين لإن احنا عائلتنا وأهلي بالذات طلعوا وقت مذابح اللد ودير ياسين، طلعوا هربانين من المدابح، الصهاينة كانوا بيخشوا على قرى بحالها يموتوا أهالها ويسيبوا مثلًا اتنين علشان يروحوا يحكوا للقرية التانية فهما يدخلوا القرية التانية من غير مجهود، الصهاينة كانوا بيقتلوا كل الفلسطينيين حتى الحوامل ويدمروا كل شيء".

 

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عائلة ياسمين رئيس الفلسطينية 

ولفتت ياسمين رئيس: "عائلة والدي في الأردن وعائلة ماما مصرية، وهو تزوج من أمي وذهبوا للكويت وأنا اتولدت هناك، وكنت باجي مصر كل سنة يعني أنا مصرية واللي يشكك في مصريتي ده ظالم ومفتري ومش فاهم حاجة، أنا مصرية وعشت في البلد دي وشُفت فيها حاجات أهلها نفسهم ما عاشوهاش".

ياسمين رئيس تدافع عن انتمائها

وتابعت: "أنا مش فلسطينية بس، أنا مصرية وعشت في مصر أكتر ما عشت في البلد اللي اتولدت فيها، أنا عمري ما شفت فلسطين ولا دخلتها ولا ليَّ حق إني أرجعها، بس مينفعش أبويا اللي هو فلسطيني وطلع وقت المشاكل وهو عمره 7 سنوات وشاف أهوال معينة، ما ينفعش أنكر وجود أبويا، أنا مش جاية أقول إني فلسطينية ولكن الظروف اللي خلتني أتكلم، صورت جواز السفر الفلسطيني وطلعته علشان عايزة أعمل حاجة زيي زي كل الناس وده مش معناه إني أقلل انتمائي لمصر، أنا انتسب لأبويا وفلسطينية مصرية". 

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