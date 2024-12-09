الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ياسمين رئيس: ندمت إني ما عملتش فرح في جوازتي الأولانية وهذا هو السبب

ياسمين رئيس وزوجها،
ياسمين رئيس وزوجها، فيتو

قالت الفنانة ياسمين رئيس: "أنا مقتنعة في حياتي بموضوع إعادة تدوير كل حاجة سواء لبس أو ورق أو أشياء أخرى، فستان مامتي كنت بشوفه في الدولاب وما حدش استفاد به، ومن فيلم الفستان الأبيض جاءت فكرة إعطاء فستان زفافي لبنت، وفيه جمعية قررت تتبني الموضوع ونكبر الموضوع إننا نشجع البنات اللي عندها فساتين فرح يتبرعوا به".

 

تبرع ياسمين رئيس بفستان زفافها

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "سأعطي بنت فستان فرحي علشان تفرح بيه زي ما أنا فرحت به يوم فرحي".

حفل زفاف ياسمين رئيس

ولفتت ياسمين رئيس: "عملت فرح رغم إنه تاني زواج ليَّ، حسيت إني كنت غلطانة لما ما عملتش فرح في الزواج الأول، كنت رافضة إني أعمل فرح أصلًا، لإني كنت متمردة بدون سبب وعايزة ألبس طرحة وبدل الفستان بنطلون جينز وده تمرد المراهقة، لكن في الزواج التاني حسيت إني كبرت وأفكاري اختلفت وفرحت بوقت الفرح ووجود حبايبي وقرايبي وأصحابي جنبي والتفاصيل كلها انبسطت بها، وانبسطت جدًّا في يوم الحنة".

 

خصوصية فرح ياسمين رئيس 

وأضافت: "قررت إن الفرح بتاعي يبقى ليَّ أنا وأصحابي وأقاربي ما يكونش للجماهير فمنعت التصوير، وكل الناس احترمت رغبتي، واتصورنا صور عائلية خاصة بينا، الجمهور يشاركنا فرحتنا لما يعرف إننا اتجوزنا بس ما يبقاش قاعد معانا في الفرح، الحفاظ على الخصوصية من باب ميبقاش فيه مشاكل".

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صفات زوج ياسمين رئيس

وعن الصفات التي دفعتها للزواج من زوجها الحالي، أشارت ياسمين رئيس:"زوجي أحمد بيحبني ودي كفاية إني أحبه وأرتبط به، وبيعمل كل شيء يظهر حبه ليَّ، وبيتصرف أفعال تظهر ما بداخله، وهو خايف عليَّ وبيخلي باله عليَّ، ولو عنيد بيكون عند صحيح، ومن خلال العشرة نقدر نكون صورة كاملة عن الشريك".

وتابعت ضاحكة:"أنا قلت مش هتجوز حد بيفتح التكييف وهو نايم، وزوجي أحمد مش بيفتح التكييف واحنا نايمين، زوجي درجة حرارة معتدلة".

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