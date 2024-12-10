إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بصفط الخمار بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق أسيوط الزراعي بقرية صفط الخمار بالمنيا، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقي مدير أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارتين بقرية صفط الخمار، فتك الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الموجودة أعلى الطريق مما أدى لتصادمها بسيارة أخرى ملاكي نتج عنها إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى العام.

وتحرر المحضر اللازم وتواصل الأجهزة الأمنية مناقشة شهود العيان والتحفظ على قائدي المركبات لمعرفة الأسباب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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